Luchtballonnen veroorzaken stroompanne in New York: 1.500 personen voor 2 uur zonder elektriciteit AW

11 december 2018

17u49

Bron: Belga 0 Een vloot vliegende luchtballonnen veroorzaakte in New York een stroompanne waardoor zo'n 1.500 mensen tijdelijk van het elektriciteitsnet werden afgesneden.

De metaalhoudende folie rond de ballonnen zou de grote boosdoener zijn, zei de woordvoerder van een stroomleverancier. De folie maakte contact met de bovengrondse stroomleidingen waarna het stadsdeel Queens zonder stroom viel. De panne duurde ongeveer twee uur.



Anders dan in België hangen de elektriciteitsleidingen in de VS vaak bovengronds langs de wegen en straten en tussen gebouwen. Ook hevige stormen leiden vaak tot een stroompanne met vaak tienduizenden getroffenen.

Ondergronds versus bovengronds

Het leggen van ondergrondse leidingen is duidelijk duurder, en de kosten worden meestal door de klanten gedragen. Dat vertraagt het moderniseringsproces. Bovendien zijn ondergrondse leidingen niet altijd zinvol. Vooral niet langs de Amerikaanse kusten, waar er vaker overstromingen gebeuren, en in omgevingen met een stenen ondergrond.