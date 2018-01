Luchtballon met toeristen crasht in Egypte: "Dode en twaalf gewonden" Zuid-Afrikaanse komt om het leven bij ongeval nabij Luxor HA

09u49

Bron: AFP 0 Thinkstock Een Zuid-Afrikaanse toerist kwam bij de crash om het leven. De identiteit van de gewonden is nog niet bekend. Een luchtballon met een twintigtal mensen aan boord is vanochtend neergestort in Egypte. Daarbij vielen een dode en twaalf gewonden, vernam persagentschap AFP van een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De heteluchtballon crashte in de buurt van de Egyptische stad Luxor. Het dodelijke slachtoffer is een Zuid-Afrikaanse toeriste. De identiteit van de gewonden is nog niet bekend.

De gouverneur van Luxor, Mahmoud Badr, heeft het drama bevestigd. Hij is op weg naar het ziekenhuis waar de gewonden verzorgd worden. Over hun toestand is nog geen informatie.

Tochtjes met een heteluchtballon zijn erg populair in Luxor, waar het merendeel van de Egyptische monumenten staat. In 2013 vond er ook al eens een ernstig ongeval met een heteluchtballon plaats in Luxor. Negentien toeristen verloren toen het leven, wat leidde tot een verbod van twee maanden op ballonvluchten in de stad.