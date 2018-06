Luchtaanvallen treffen schuilkelder in zuiden van Syrië: 17 burgers gedood Redactie

28 juni 2018

15u28

Bron: belga 0 Minstens zeventien burgers, onder wie vijf kinderen, zijn gedood bij luchtaanvallen op een schuilkelder in het zuiden van Syrië, zo heeft het Syrische Observatorium voor Mensenrechten gemeld. De kelder bevond zich in het dorp al-Musyfira, in het oostelijke deel van de provincie Dera, die aan Jordanië grenst.

Veel mensen hadden hun toevlucht tot de schuilkelder gezocht voor de bombardementen die gisteren begonnen, zo meldde de ngo SOHR (Syrian Observatory for Human Rights). Amer Abu Zied van de Withelmen in Dera zei dat bij de aanvallen op de kelder dertien burgers gedood werden, vooral kinderen.

Volgens activisten voerden Russische vliegtuigen de aanvallen uit, maar dat bericht kon niet meteen onafhankelijk geverifieerd worden. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad.

Mohammed, een activist in al-Musyfira, zei dat sinds gisteren meer dan 25 mensen gedood werden in het dorp. Veel mensen zouden nog onder het puin liggen. Reddingswerkers konden naar verluidt hun werk niet voortzetten omdat vliegtuigen boven het gebied bleven cirkelen.

Regeringstroepen begonnen op 19 april een offensief op rebellengebieden in het zuiden van Syrië. Volgens SOHR zijn sindsdien zowat 93 burgers gedood. De gezant van de Verenigde Naties voor Syrië, Staffan de Mistura, waarschuwde dat het scenario van Aleppo en Oost-Ghouta zich niet mag herhalen in Dera. "We (...) kunnen niet toelaten (...), dat dit een nieuw Ghouta, een nieuw Douma of een nieuw Aleppo wordt, waar zoveel burgers opgeofferd werden", zei hij in een videoboodschap voor de VN-Veiligheidsraad.