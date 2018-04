Luchtaanval op Afghaanse school: dodentol blijft oplopen

02 april 2018

Bron: Belga

In de provincie Kunduz in Afghanistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen na een vermoedelijke luchtaanval. De aanslag vond plaats op een school waar een feest aan de gang was. Het aantal slachtoffers staat nog niet vast, maar sommige bronnen spreken al zeker van 60 doden.