Lucht boven Peking (beetje) opgeklaard Redactie

14u37

Bron: Belga 0 AFP De luchtkwaliteit in Peking is er vorig jaar op vooruitgegaan. Sinds er vijf jaar geleden controles kwamen op de luchtvervuiling in de Chinese hoofdstad, tekenden de indicatoren hun beste scores op.

Dat heeft het Bureau voor Milieubescherming in Peking vandaag laten weten. De Chinese hoofdstad kon in 2017 op 226 dagen met "goede luchtkwaliteit" rekenen, of 28 meer dan het jaar voordien.

De gemiddelde concentratie fijn stof (PM 2,5) bedroeg 58 microgram per kubieke meter, of een daling op jaarbasis met 20,5 procent. PM 2,5 zijn deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer en op die manier diep kunnen doordringen in de longen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt een gemiddelde jaarlijkse blootstelling van maximaal 10 microgram per kubieke meter aan.

Volgens het Bureau voor Milieubescherming zijn er verschillende redenen waarom de lucht boven Peking wat is opgeklaard. Kolencentrales werden ontmanteld, enorm vervuilende wagens worden aan een strakker tempo uit het verkeer gehaald, en er is de modernisering van de industrie. Bovendien zijn zeker drie miljoen gezinnen in de regio Peking van kolenketels overgeschakeld op (duurdere) gas- of elektrische verwarming.