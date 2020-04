Lucht boven Kiev bijna meest vervuilde ter wereld door brand bij Tsjernobyl: “Alleen rook, geen radioactiviteit” AH ADN

17 april 2020

12u07

Bron: Belga, ANP 6 Kiev gaat vrijdag gebukt onder een dikke rookwolk, afkomstig van de bosbranden rond Tsjernobyl. De lucht in de Oekraïense hoofdstad is erg vervuild, “maar bevat geen radioactieve deeltjes”, verzekert de plaatselijke overheid. Kiev ligt op zowat zeventig kilometer van de exclusiezone rond de voormalige kerncentrale, die in 1986 ontplofte en voor de grootste nucleaire ramp uit de geschiedenis zorgde.

Sinds een tweetal weken woeden rond de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl felle bosbranden. Die worden aangewakkerd door stevige windstoten en het ongewoon droge weer. Honderden brandweermannen en hulpdiensten zijn ter plaatse en er worden ook vliegtuigen en helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. De brand heeft al een gebied van 11.500 hectare getroffen.

Vervuild

De Oekraïense hoofdstad Kiev heeft op de Chinese steden Chongqing en Hangzhou na nu de meest vervuilde lucht ter wereld, blijkt uit metingen van IQAir. Inwoners van Kiev is gevraagd ramen en deuren te sluiten en veel water te drinken. De rook van de bosbranden is door de sterke wind komen overwaaien. Milieu-activisten vreesden voor verspreiding van radioactieve deeltjes door de brand, maar volgens de autoriteiten is geen sprake van een zorgwekkend stralingsniveau.

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, benadrukte dat vrijdag nogmaals. “Er is alleen rook in Kiev, geen radioactiviteit”. Wel waarschuwen de autoriteiten voor effecten die de rook kan meebrengen. “Deze rook kan hoofdpijn, ademproblemen en oogirritatie veroorzaken”, luidt een verklaring.

