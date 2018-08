Lucas was bij Jos Brech toen hij werd opgepakt: "Hij ging met ons houthakken en toen was de politie daar" Katleen Vastiau

27 augustus 2018

19u53

Bron: VTM NIEUWS 0 Volgens de mensen waar Jos Brech, de Nederlander die verdacht wordt van de moord op Nicky Verstappen, mee samenwoonde in de commune, was hij een heel rustige, heel gewone man. Ze zijn allemaal erg geschrokken, en willen nu dat het gerecht zijn werk doet. Ze waren gisteren hout aan het hakken toen de politie plots opdook.

"Eigenlijk is hij heel gewoon, alleen een beetje gereserveerd. De zaak is nu in handen van Justitie", zegt mede-bushcrafter Lucas.

"We zeiden tegen hem dat we hout gingen hakken, wat hij heel leuk vond. Hij ging met ons houthakken en toen was de politie daar. Hij had niets met de kinderen te maken. Hij heeft niets gedaan wat hem verdacht zou kunnen maken."