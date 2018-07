Luca schrijft brief aan 'opa in de hemel' - en krijgt ontroerend antwoord Karen Van Eyken

16 juli 2018

15u50

Bron: Focus, Facebook 46 Om afscheid te nemen van zijn gestorven opa, stuurt een Duits jongetje een brief - vastgemaakt aan enkele ballonnen - naar de hemel. Een paar dagen later krijgt het kind een pakkend antwoord. Van 'opa'.

De dood van een geliefde verwerken, omgaan met een gemis - daar bestaat geen handleiding voor. Het is voor kinderen vaak een harde dobber wanneer ze er voor het eerst mee geconfronteerd te worden.

Jenny Krogull uit Düsseldorf besluit om samen met haar zoontje Luca een brief te schrijven naar opa in de hemel. De brief maken ze vast aan een hoop ballonnen en zo zou het bericht wel tot bij de overleden grootvader geraken.

Wat Jenny niet meteen verwacht, gebeurt toch: een paar dagen later zit er post in de bus. Het is het antwoord van 'opa'. Daar had niemand rekening mee gehouden.

Vorige donderdag deelde Jenny op Facebook de ontroerende brief. Een onbekende moet het bericht van de kleine jongen gevonden hebben. Als 'opa' verstuurde hij een pakkende repliek.

"Mijn lieve Luca, erg veel dank voor je lieve brief. Zelfs wanneer je me niet kan zien, ben ik altijd bij je in de buurt", klinkt het.

En 'opa' heeft een heel speciaal verzoek voor zijn kleinzoon: "Je moet niet meer verdrietig zijn omdat je me niet kan zien. Dat verlang ik van jou. Vanaf nu moet je alleen maar gelukkig zijn en lachen."

Jenny en haar familie waren tot tranen toe geroerd na dit liefdevolle gebaar van de onbekende Samaritaan. Via Facebook wilde ze de anonieme weldoener danken.

"Jij, beste schrijver, zou moeten weten dat je een klein hartje bijzonder hard hebt laten kloppen. Wij danken jou van ganser harte", schreef Jenny.