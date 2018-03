Lowcost-busmaatschappij Flixbus gaat nu ook goedkope treinritten aanbieden HR

06 maart 2018

21u20

Bron: Belga 9 De lowcost-busmaatschappij Flixbus, die ook in ons land actief is, gaat dit jaar een aantal treindiensten in Duitsland aanbieden. Dat gebeurt onder de merknaam 'Flixtrain'.

Vanaf 24 maart zullen bijna dagelijkse treinverbindingen worden ingelegd tussen een aantal grote steden in Duitsland. In eerste instantie gaat het om een verbinding tussen Stuttgart en Berlijn en tussen Hamburg en Keulen. Klanten kunnen makkelijk verder reizen per bus. Flixtrain wordt daarmee de enige concurrent van Deutsche Bahn. Het bedrijf biedt tarieven van minder dan 10 euro per rit aan.

Flixtrain heeft zelf geen treintoestellen, maar verkoopt tickets op de stellen van het Tsjechische LeoExpress en het Duitse BahnTouristikExpress. De voorbije maanden werd het product al uitgebreid getest, zegt het bedrijf. Flixtrain mikt dit jaar op een half miljoen reizigers.