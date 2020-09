Louisville betaalt meer dan 10 miljoen euro aan familie van door politie doodgeschoten Breonna Taylor jv

15 september 2020

21u21

Bron: Reuters 0 De stad Louisville in de staat Kentucky heeft voor 12 miljoen dollar (10,1 miljoen euro) geschikt in de zaak rond de dood van Breonna Taylor, de zwarte vrouw die in maart door de Amerikaanse politie werd doodgeschoten tijdens een inval in haar appartement.

De politie van Louisville voert, als onderdeel van de schikking, ook hervormingen door, om te vermijden dat gelijkaardige drama’s zich in de toekomst opnieuw zouden kunnen voordoen. Zo moeten leidinggevenden voortaan een huiszoekingsbevel eerst goedkeuren alvorens die aan een rechter worden voorgelegd.

De dood van Taylor gaf, samen met die van George Floyd, de zwarte man die in mei in Minneapolis door een agent werd verstikt, aanleiding tot massale protesten in heel de VS tegen overdreven politiegeweld.

Breonna Taylor, een 26-jarige hulpverleenster op de spoedafdeling, werd op 13 maart door acht politiekogels getroffen, toen drie agenten haar appartement in Louisville even na middernacht binnenvielen. De agenten hadden een zogenaamd ‘no-knock-huiszoekingsbevel’, waarbij ze niet verplicht waren zichzelf aan te kondigen.

In juni werd een van de drie betrokken agenten, Brett Hankison, ontslagen wegens “extreme onverschilligheid voor de waarde van een mensenleven”. Hij had tien kogels afgevuurd in het appartement van Taylor. De twee andere agenten werden overgeplaatst naar een administratieve dienst. Geen van hen is aangeklaagd voor criminele feiten, maar verwacht wordt dat openbare aanklager Daniel Cameron, een zwarte Republikein, deze week nog de zaak voor een grand jury zal brengen.