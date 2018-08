Louis Vuitton-model schuldig bevonden aan moord op succesvollere collega (25) mvdb

13 augustus 2018

22u11

Bron: The Guardian 1 Een Britse twintiger die als model modeshows liep voor onder meer Louis Vuitton, is vandaag schuldig bevonden aan de moord op Harry Uzoka (25), een collega-model die aanzienlijk meer succes oogstte. George Koh (24) stak Uzoka op 11 januari neer. Het slachtoffer overleefde de mesaanval niet. De Londenaar werd door de pers omschreven als het belangrijkste zwarte mannelijke model van Groot-Brittannië.

In de maanden voorafgaande van het incident waren later slachtoffer Uzoka en latere dader Koh verwikkeld in ruzies op sociale media. Uzoka betichtte Koh ervan zijn looks helemaal te imiteren. Volgens de aanklagers was Koh haast geobsedeerd geraakt door Uzoka. Die laatste lag onder contract bij London's Premier Model Management en mocht fungeren in reclamecampagnes van onder meer Mercedes, Uniqlo en Zara. De spreekwoordelijke druppel die leidde tot de gewelddadige confrontatie kwam door Koh. Hij claimde op Instagram seks te hebben gehad met Uzoka's vriendin Ruby Campbell, zelf ook model.



Vrienden opgetrommeld

De twee gingen op 11 januari hun ruzie uitpraten nabij de West-Londense woning van Uzoka. Beiden waren op hun hoede en hadden vrienden opgetrommeld voor bescherming. Uzoka had twee halters bij, Koh wapende zich met twee messen. Het gesprek ontaardde snel in een schermutseling. De vechtpartij werd gedeeltelijk door bewakingscamera's gefilmd. Volgens de aanklagers stak Koh met zijn mes in de hartstreek van het slachtoffer. Koh die zelf door vuistslagen gewond raakte, betwist dit. Volgens de verdediging kwam Uzoka slecht op Koh terecht en verwondde hij zo zichzelf door op een mes te belanden. Het succesvolle model stierf op het trottoir voor zijn huis.

Naast Koh is ook diens maat Merse Dikanda (24) schuldig bevonden aan moord. Een derde beklaagde uit de entourage van Koh is veroordeeld wegens doodslag. De drie kennen op 21 september hun straf. Koh riskeert levenslange opsluiting.