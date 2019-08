Louis Vuitton-baas: “Wij schenken 10 miljoen om branden in Amazonegebied te helpen bestrijden” ADN

26 augustus 2019

19u22

Bron: Belga 1 Het luxegoederenconcern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) van Bernard Arnault schenkt 10 miljoen euro voor de strijd tegen de bosbranden in het Amazonegebied. "LVMH heeft beslist zich aan te sluiten bij het initiatief van de G7", zo lieten voorzitter Arnault en lid van de raad van bestuur Yann Arthus-Bertrand weten.

In Brazilië woeden de zwaarste bosbranden sinds jaren. Sinds januari namen het vuur en de ontbossing in het grootste land van Zuid-Amerika met 83 procent toe vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Donderdag werden op 24 uur tijd zo’n 700 nieuwe brandhaarden geregistreerd, zo blijkt uit cijfers die het Braziliaanse onderzoeksinstituut INPE vrijdag bekendmaakte. Bolsonaro zette intussen, onder groeiende internationale druk, het licht op groen om ook het leger in te zetten in de strijd tegen de vuurzee.

De G7 beloofde eerder al 20 miljoen dollar noodhulp voor het Amazonewoud vrij te maken, zo maakten de Franse president Emmanuel Macron en de Chileense president Sebastian Pinera vandaag bekend op de G7-top in Biarritz. Met het geld willen de zeven grootmachten blusvliegtuigen van het type Canadair inzetten tegen de vele branden die het woud momenteel teisteren en bezorgdheid op het internationale toneel veroorzaken.