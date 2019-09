Losgeslagen oliehandelaar verspeelt 290 miljoen van werkgever AW

20 september 2019

15u25

Bron: Financial Times 0 Een malafide handelaar in Singapore heeft 290 miljoen euro van zijn werkgever Mitsubishi verspeeld aan weddenschappen. De werknemer stond in voor de transacties van ruwe olie met Petro-Diamond, een dochteronderneming van Mitsubishi. Daarvan vervalste hij er talrijke om het geld in eigen zak te steken: goed voor een totaalbedrag van 290 miljoen euro.

De handelaar werkte sinds november vorig jaar voor het dochterbedrijf van het Japanse conglomeraat Mitsubishi. Volgens Mitsubishi vermomde hij de heimelijke deals als aankopen voor klanten. Dat deed hij sinds januari meerdere keren.

Maanden later, toen de man in augustus op vakantie was, kwam zijn werknemer achter de fraude. Hij werd meteen op straat gezet. Er is eveneens aangifte tegen hem gedaan.

Het verlies van zo’n 290 miljoen euro, zal waarschijnlijk niet direct problemen opleveren voor Mitsubishi. De jaarwinst van het concern komt naar verwachting uit op ruim 5 miljard euro.