Lorenzo de kat gaat strijd aan tegen racisme Michelle Desmet

09 maart 2020

15u46

Bron: Twitter, The Guardian 0 In Manchester, Engeland, doken vorige week ongewone affiches op. De boodschap die erop stond kwam van Lorenzo, een kat, en was hartverwarmend. Lorenzo ontroerde ook zijn 13.200 volgers op Twitter door de strijd aan te gaan tegen racisme.

In het straatbeeld van Manchester verschenen affiches van Lorenzo met een wel heel speciale boodschap. “Hier stond een racistische boodschap maar ik verdoezelde die met een foto van een kat”, luidt de slagzin van Lorenzo.

Signs being posted all over Manchester, England. ❤️ pic.twitter.com/szbFsdsS4Q Lorenzo The Cat(@ LorenzoTheCat) link

Uit onderzoek blijkt dat ethische minderheden in het Verenigd Koninkrijk steeds vaker het slachtoffer worden van racisme. Maar liefst 71 procent vertelt aan The Guardian ervaringen te hebben gehad met racisme, in 2016 was dat nog 58 procent.

Twitterfenomeen

Lorenzo post wel vaker leuke berichten op Twitter en gaat geen onderwerp uit de weg. Ook over het coronavirus heeft Lorenzo zijn ongezouten mening:

Self-quarantine. pic.twitter.com/T7UogHZr0E Lorenzo The Cat(@ LorenzoTheCat) link

Lees ook:

Koppel bedenkt manier om aanhankelijke kat Ziggy te misleiden

Deze avontuurlijke kat is de meest geliefde inwoner van Nieuw-Zeelandse stad: iedereen wil met hem op de foto