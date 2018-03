Loonkloof in EU blijft gapen: vrouwen verdienen gemiddeld 16 procent minder kg

07 maart 2018

11u41

Bron: Belga 0 Vrouwen verdienen in de Europese Unie gemiddeld ruim 16 procent minder dan mannen, zo blijkt uit cijfers voor 2016 van het statistiekbureau Eurostat. Anders gezegd: per één euro per uur verdiend door een man, krijgt een vrouw gemiddeld 84 cent.

Er zijn wel grote verschillen per land: België zit met een gemiddelde loonkloof van 6,1 procent bij de drie best presterende landen, na Roemenië (5,2 procent) en Italië (5,3 procent). De loonkloof tussen mannen en vrouwen is dan weer het grootst in Estland (25 procent), Tsjechië (21,8 procent) en Duitsland (21,5 procent).

Tegenover 2011 is de kloof bijna overal gedaald. Gemiddeld gaat het om een daling met 0,6 procent, maar ook hier doet België het erg goed met een daling met 3,3 procent. In Portugal en Slovenië daarentegen nam de loonkloof de voorbije jaren toe.