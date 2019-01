Loodzware tijd voor ouders omgekomen Julen: “Dit gaat niet over” Maarten van Ast

27 januari 2019

16u18

Bron: AD.nl 0 De ouders van de tweejarige Julen hebben tot op het laatste moment geloofd dat hun kind nog leefde. Het allerlaatste spatje hoop ging vrijdagnacht verloren. Vicky en José Roselló ontvangen nu psychische hulp, maar wat kun je zulke ouders vertellen? Kun je zo’n trauma ooit te boven komen?

Reddingswerkers vonden in de nacht van vrijdag op zaterdag het levenloze lichaampje van de peuter, die dertien dagen geleden in Spanje in een illegaal geboorde put van 100 meter diep viel. Hij heeft het niet gered, ondanks de vurige hoop van zijn ouders, die anderhalf jaar geleden ook al hun oudste zoontje verloren door een hartinfarct. Tot op het laatste moment hielden ze hoop. Ze werden bijgestaan door een team van psychologen die hen hielpen hun emoties in bedwang te houden. Nu staan ze voor een hele andere uitdaging: het verwerken van het immense verdriet om het verliezen van Julen.

