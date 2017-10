Longpest van Madagaskar bereikt de Seychellen kv

Bron: Belga 0 AFP Stadsarbeiders vullen containers met ontsmettingsmiddel dat ze zullen verstuiven op de markt van Anisobe in Antananarivo, een van de ongezondste plekken van de stad. Een vakantieganger heeft de gevaarlijke en gemakkelijk overdraagbare longpest uit Madagaskar binnengebracht op de Seychellen, een bij toeristen populaire archipel. Bij de 33-jarige man werd de ziekte bevestigd, zijn vrouw en dochter tonen tot dusver enkel zwakke symptomen. Dat verklaarde Jude Gideon, een topambtenaar van het ministerie van Gezondheid, vanavond.

Alle passagiers, die met dezelfde vlucht uit Madagaskar waren aangekomen en alle personen die met de patiënt in aanraking zijn gekomen, kregen profylactische antibiotica, deelde Gideon mee.

Aan de jongste uitbraak van de long- en builenpest in Madagaskar zijn reeds meer dan 40 mensen gestorven, tot nog toe zijn 350 zieken geregistreerd. Een van de dodelijke slachtoffers was een basketbaltrainer uit de Seychellen, die slechts korte tijd op Madagaskar verbleef. De luchtvaartmaatschappij Air Seychelles schortte daarop al haar vluchten naar Antananarivo op.

In de dichtbevolkte hoofdstad van Madagaskar zijn tot dusver 142 mensen ziek geworden. Veroorzaker van de pest is de bacterie Yersinia pestis. De verwekker wordt vaak door vlooien of ratten overgedragen. Vooral in dichtbevolkte gebieden is de kans op een snelle uitbreiding groot. Kleinere uitbraken van de builenpest daarentegen zijn op het eiland voor de zuidoostkust van Afrika niet ongewoon.