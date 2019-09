London Stock Exchange stemt unaniem tegen overnamebod Hongkongse beurs nla

13 september 2019

14u59

Bron: Belga 0 London Stock Exchange (LSE) heeft een overnamebod van zijn Honkongse branchegenoot afgewezen. Het bestuur van de Britse beursuitbater stemde unaniem tegen de toenadering van Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). LSE ziet ook geen aanleiding om in gesprek te gaan en benadrukt zijn samenwerking met de beurs in Shanghai.

Het bod van HKEX van 29,6 miljard pond, ruim 33 miljard euro, werd door veel kenners al niet als levensvatbaar gezien. LSE liet vandaag weten dat er "fundamentele gebreken" waren in het voorstel en dat ze geen voordeel ziet in een meer uitgebreide samenwerking.

De Hongkongse beurs verbond aan het overnamebod dat dat LSE afzag van een geplande overname van Refinitiv, de voormalige datatak van Thomson Reuters. LSE heeft juist aangegeven achter die overname te blijven staan.

Ook het feit dat Hongkong een Chinees gebied is, ligt gevoelig. De Britse autoriteiten kondigden al aan de overname scherp tegen het licht te willen houden vanwege mogelijke "veiligheidsimplicaties". Ook de Italiaanse minister van Financiën Roberto Gualtieri gaf al aan de situatie te bekijken. LSE is meerderheidsaandeelhouder van de beurs in Milaan.

Het aandeel van de beurs van Londen ging na aankondiging van LSE 1,6 procent hoger. Na het bericht van HKEX woensdag ging het nog 16 procent hoger.