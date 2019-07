Londense politie onder vuur voor dreigementen aan de pers AW

13 juli 2019

16u23

Bron: Belga 1 Britse politici - in het bijzonder de twee kandidaten om de Conservatieve premier Theresa May op te volgen - veroordelen de dreiging van de Londense Metropolitan Police om journalisten te vervolgen als ze gelekt diplomatiek verkeer publiceren. Aanleiding is de heisa rond de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, die intussen is opgestapt.

De Metropolitan Police in Londen kondigde gisteren aan een onderzoek te hebben gestart naar het lek van diplomatieke memo's dat geleid heeft tot het ontslag van de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten. Kim Darroch was in de Verenigde Staten onder vuur komen liggen na een reeks gelekte memo's waarin hij de Amerikaanse president Donald Trump "onbeholpen" en "onbekwaam" noemde. De mails lekten uit via de krant Mail on Sunday.



Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, die een gooi doet naar het leiderschap van de Tories en dus ook naar Downing Street 10, zei dat de politie het bij het rechte eind heeft om een onderzoek in te stellen naar het lek. Hij voegde eraan toe: “Ik verdedig het recht van de media om die lekken te publiceren als zij die in handen krijgen en oordelen dat zij in het belang van de publieke opinie zijn. Dat is hun job".



Volgens het Britse persbureau PA formuleerde Boris Johnson, de topfavoriet om May op te volgen, een soortgelijk commentaar. "Het kan begrijpelijkerwijs niet juist zijn dat kranten en andere media die zulk materiaal publiceren vervolging riskeren", zei hij. Hij voegde eraan toe dat de gelekte boodschappen ondanks hun ophef geen bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van zijn land.