Londense evenementenhal wordt noodziekenhuis met 4.000 bedden, Britse regering zoekt 250.000 vrijwilligers mvdb/ANP-Reuters

24 maart 2020

19u57 1 De Britse regering zoekt vanwege de coronacrisis 250.000 vrijwilligers om de nationale gezondheidsdienst te ondersteunen en kwetsbare mensen te helpen die hun huis niet kunnen verlaten. De vrijwilligers moeten bijvoorbeeld medicijnen gaan bezorgen of boodschappen doen, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock op een persconferentie.

De minister kondigde ook aan dat volgende week een noodziekenhuis wordt geopend in Londen. Er kunnen dan tot 4000 patiënten worden behandeld in evenementenhallencomplex ExCel. De tijdelijke voorziening krijgt de naam Nightingale-ziekenhuis en wordt opgezet met hulp van het leger. Zo kan de druk worden verlicht op ziekenhuizen in de dichtbevolkte Britse hoofdstad (geschatte bevolking 8,6 miljoen inwoners; bevolkingsdichtheid 5 inwoners per km²).

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot dusver 422 patiënten aan het coronavirus overleden. Bij ruim 8.000 mensen is vastgesteld dat ze zijn besmet. Hancock zegt dat de regering 3,5 miljoen antistoffentests heeft aangeschaft. “Daarmee kunnen mensen zien of ze het virus hebben gehad en er immuun voor zijn”, zei de minister. “Dan kunnen ze weer aan het werk gaan.” De bewindsman is hierover positiever gestemd dan Marc Van Ranst. De viroloog meent dat genezen coronapatiënten slechts een tijdelijke bescherming hebben opgebouwd, verklaarde hij in ‘De Ochtend’. (Lees er hier meer over)

De Britse regering kondigde maandag drastische maatregelen af om verspreiding van het virus af te remmen. Premier Boris Johnson gaf de bevolking opdracht thuis te blijven, al zijn er wel enkele uitzonderingen op die regel. Ook liet hij de meeste winkels sluiten. De maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat de gezondheidszorg overbelast raakt.

Overvolle metrowagons

Ondanks de nieuwe beperkingen circuleerden dinsdag op sociale media beelden van overvolle metrowagons in de Britse hoofdstad, waar momenteel minder metro’s dan gebruikelijk rijden vanwege de crisis. Veel medewerkers van het openbaar vervoersbedrijf zitten volgens Britse media ziek thuis. Ook maken minder mensen gebruik van het openbaar vervoer.

Minister Hancock zei dat juist weer meer metrotreinen moeten gaan rijden. Dat moet de kans verkleinen dat mensen besmet raken in volle wagons, waar ze noodgedwongen dicht op elkaar moeten staan.