Londense burgemeester haalt uit naar Trump: “Hij gebruikt de retoriek van 20ste-eeuwse fascist” LH

02 juni 2019

12u38

Bron: The Guardian 4 Het geplande staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan het Verenigd Koninkrijk dat morgen start, blijft reacties uitlokken. Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, haalde dit weekend in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian nog eens uit naar Trump.

Trump en zijn vrouw Melania trekken van morgen tot woensdag naar het Verenigd Koninkrijk voor een staatsbezoek. De president zal onder meer Queen Elisabeth en ontslagnemend premier Theresa May ontmoeten. Verwacht wordt dat duizenden mensen op straat komen, maar er is ook protest van bekende Britse politici zoals Khan, die al meerdere keren in aanvaring kwam met de president.

Dit is een man die probeerde de angsten van de Londenaren te misbruiken na een verschrikkelijke terroristische aanslag Sadiq Khan

“Dit is een man die ook probeerde de angsten van de Londenaren te misbruiken na een verschrikkelijke terroristische aanslag op onze stad”, zegt Khan eerst over de opmerkingen die Trump maakte na de aanslag van 3 juni 2017 bij London Bridge (daarbij kwamen acht mensen om het leven). “Hij probeert nu schaamteloos tussenbeide te komen in de strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij door Boris Johnson te steunen omdat hij gelooft dat het hem een bondgenoot in nummer 10 (Downing Street 10 - de Londense ambtswoning van de Britse premier) kan opleveren.”

Globale dreiging

“Donald Trump is een van de meest flagrante voorbeelden van een groeiende globale dreiging. Extreemrechts maakt opgang in de wereld en bedreigt de verworven rechten, vrijheden en waarden die onze liberale en democratische samenleving voor meer dan zeventig jaar definieerden”, schrijft Khan. Daarop haalt hij een aantal voorbeelden aan: “Viktor Orbán in Hongarije, Matteo Salvini in Italië, Marine Le Pen in Frankrijk en Nigel Farage hier in het Verenigd Koninkrijk gebruiken dezelfde taal als de 20ste-eeuwse fascisten om steun te krijgen, maar gebruikten nieuwe, sinistere methoden om hun boodschap te verspreiden.” “En ze winnen terrein, macht en invloed op plaatsen waar het slechts een paar jaar geleden ondenkbaar was geweest”, aldus Khan nog.

De komende jaren zullen we erkennen dat we aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden

“Het is on-Brits om de rode loper uit te rollen voor een president wiens gedrag ingaat tegen de idealen waarop Amerika is gesticht - gelijkheid en (religieuze) vrijheid. De komende jaren zullen op dit staatsbezoek met grote spijt terugkijken en erkennen dat we aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden”, besluit hij.