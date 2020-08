Londense brug gesloten voor publiek: “Hittegolf heeft scheurtjes verergerd” IB

14 augustus 2020

00u35

Bron: metro.co.uk 2 De iconische Hammersmith Bridge in het westen van Londen is gesloten voor het publiek nadat veiligheidsinspecteurs vaststelden dat de recente hittegolf de reeds bestaande scheurtjes in de structuur verergerd heeft. Ook boten mogen voorlopig niet meer onder de brug doorvaren. Dat meldt Metro UK.

De brug over de Thames, die 133 jaar oud is, wordt dagelijks door zo'n 16.000 mensen gebruikt. Het zou zo'n 140 miljoen pond (zo'n 155 miljoen euro) kosten om de oude brug weer in volle glorie te herstellen, klinkt het in Metro.

In april vorig jaar werd de brug al afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar fietsers en voetgangers mochten nog steeds gebruik maken van de oude brug. Intussen werden er al werken uitgevoerd om de structuur van de constructie te versterken.

Uit recente inspecties bleek echter dat de reeds bestaande scheuren in de brug door de hittegolf groter waren geworden, waarna besloten werd de brug voorlopig helemaal te sluiten.



