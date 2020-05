Londens zakendistrict maakt straten autovrij om social distancing te vergemakkelijken kv

14 mei 2020

19u34

Bron: Reuters 0 In The Square Mile, het historische en financiële hart van Londen, zullen sommige straten afgesloten worden voor auto’s om op die manier meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers, zodat het haalbaar wordt om aan social distancing te doen wanneer de lockdown wordt opgeheven.

Het Verenigd Koninkrijk is deze week begonnen met een versoepeling van de maatregelen. Wie kan thuiswerken wordt aangemoedigd om dat voorlopig te blijven doen. De meeste werknemers uit de financiële sector doen dat al sinds maart.

In het financiële district liggen de Bank of England, de London Stock Exchange en verzekeringsmarkt Lloyd’s of London. Er werken 522.000 mensen in de wijk en de voetpaden zijn te smal om er veilig aan social distancing te doen, zo blijkt uit een rapport van raadsleden van de stad.



De voetpaden zullen daarom verbreed worden en sommige straten worden tijdens de kantooruren autovrij gemaakt. Daarnaast worden mensen aangemoedigd om voornamelijk te voet, met de fiets en het openbaar vervoer naar het district af te zakken.

Aangezien 74 procent van de werknemers meer dan 10 kilometer van The Square Mile woont, zullen de meesten bijgevolg aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Het Londense transportsysteem zal de komende week weer meer bussen en metrostellen inzetten, maar de capaciteit wordt teruggedrongen tot vijftien procent, om social distancing voor de passagiers mogelijk te maken.

