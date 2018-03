Londens hoofdkwartier Cambridge Analytica ontruimd wegens verdacht pakket LB

22 maart 2018

16u20

Bron: Daily Mail 0 Nabij het Londense hoofdkwartier van Cambridge Analytica is een verdacht pakket aangetroffen, waarna de politie de straten in de omgeving afsloot en het gebouw evacueerde. Enige tijd later bleek het pakket geen gevaar te stellen en werd de blokkade opgeheven.

Het bedrijf kwam eerder deze week in opspraak nadat een klokkenluider verklaarde dat het bedrijf de gegeven van 50 miljoen Facebook-gebruikers zonder toestemming had gebruikt om hun stemgedrag te voorspellen en hen met gerichte boodschappen te beïnvloeden.

Politie en hulpdiensten hebben de drukke New Oxford Street afgesloten nadat eerder deze namiddag een verdacht pakket was gevonden. "Het gebouw is uit voorzorg geëvacueerd", verklaarde de politie. Er zijn geen meldingen van gewonden.

Facebook verloor miljarden dollar aan marktwaarde na de bekendmaking van het datalek waarbij Cambridge Analytica een hoofdrol speelde. Het Londense bedrijf wordt ervan beschuldigd de gegevens te hebben gebruikt om de presidentscampagne van Donald Trump te helpen met politieke berichten op Facebook. Het bedrijf ontkent dat het Facebookgegevens heeft gebruikt in het werk dat het leverde voor de Trump-campagne.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg trok gisteren het boetekleed aan en nam de verantwoordelijkheid op voor het lek. Hij kondigde ook maatregelen aan om dergelijk inbreuken in de toekomst te verhinderen. Hij verklaarde aan CNN dat hij bereid is zich voor het Amerikaanse Congres te verantwoorden. "Dit was een grote vertrouwensbreuk en het spijt me enorm dat dit is gebeurd", zei hij tegenover CNN.