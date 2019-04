Londenaar voor rechter om filmpje waarin hij kartonnen Grenfell Tower in brand steekt mvdb

15 april 2019

12u49

Bron: Sky News 0 De 46-jarige Paul Bussetti uit Londen moet op 30 april voor de rechter verschijnen vanwege een video die hij maakte over de uitgebrande woontoren Grenfell Tower.

De man publiceerde een filmpje van een kartonnen model van de toren die in brand werd gezet in een tuin. Op de modelversie van de ramptoren waren papieren poppetjes geplakt. Op 14 juni 2017 brak er brand uit in de 24 verdiepingen tellende Grenfell Tower in het westen van Londen, waarbij 71 mensen de dood vonden en 77 gewond raakten.



De video werd in november vorig jaar op sociale kanalen verspreid. Bussetti wordt beschuldigd van het “produceren en verspreiden van grof aanstootgevend materiaal via een openbaar communicatienetwerk”.