Londen zal EU-factuur niet betalen zonder handelsakkoord

Bron: Belga 0 EPA David Davis Het Verenigd Koninkrijk zal niet zomaar 40 à 45 miljard euro betalen om zijn rekeningen met de Europese Unie te vereffenen. Die betaling kan er enkel komen als er ook een handelsakkoord wordt gesloten. Dat heeft David Davis, de Britse minister die bevoegd is voor de brexit, vandaag verklaard aan de BBC. Davis stelde in het interview ook dat het vrijdag gesloten principeakkoord niet juridisch bindend is, waardoor het eerder als "intentieverklaring" geldt.

De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk hebben vrijdag een akkoord bereikt in de brexit-onderhandelingen. Op drie cruciale domeinen - de burgerrechten van Europeanen in het Verenigd Koninkrijk en omgekeerd, de afhandeling van de openstaande rekeningen en de Ierse grenskwestie - werden engagementen aangegaan, die evenwel nog niet erg concreet zijn.

Maar in een interview met BBC nuanceert de Britse minister David Davis al meteen een van de pijlers van het akkoord. Op de vraag of de Groot-Brittannië het genoemde bedrag van 40 tot 45 miljard euro ook zal betalen als er geen handelsakkoord komt, komt een ontkennend antwoord. "Als er geen akkoord is, dan betekent dit dat we niet betalen", zo verklaarde hij. Davis benadrukt wel dat de kans op het uitblijven van een handelsakkoord "drastisch verminderd" is.

De Brexit-minister zegt ook dat het akkoord niet bindend is. "Dit was, meer dan iets anders, een intentieverklaring", zo klinkt het. Wel beklemtoont hij absoluut vast te willen houden aan een "frictieloze en onzichtbare" grens met Ierland. Ook zonder definitief brexit-akkoord "zal er een manier worden gevonden" om dat te doen, aldus Davis.