Londen zal douanetarieven drastisch verlagen in geval van no-deal, industrie en vakbonden vrezen "verpletterende impact” jv aw TT

13 maart 2019

17u50

Bron: afp, ANP 1 De tijdelijke handelsmaatregelen die het Verenigd Koninkrijk wil doorvoeren bij een ‘no deal’, zullen het “verpletterende effect hebben van een sloophamer”, zo waarschuwt Carolyn Fairbairn van de Confederatie van de Britse Industrie (CBI).

“Dit zou wel eens de grootste koerswijziging kunnen zijn in het handelsbeleid van dit land sinds midden negentiende eeuw”, klonk het. Fairbairn is vooral boos omdat de wijzigingen pas op het laatste moment worden aangekondigd, zonder overleg en zonder dat de bedrijven zich konden voorbereiden. Ze vreest ook dat Britse ondernemingen afgesloten zullen worden van hun belangrijkste handelspartner. “Dit is een sloophamer voor onze economie”, zei ze.

Unite, één van de grootste vakbonden, bestempelde de maatregelen dan weer als “economisch vandalisme”. Britse bedrijven zullen overspoeld worden met goedkope import, wordt gevreesd. In Noord-Ierland werden de maatregelen afgedaan als “verwarrend in het beste geval, en oneerlijk in het slechtste geval”. Er wordt gevreesd voor smokkel.

Geen invoerheffingen

De Britse regering kondigde vanmorgen aan dat ze in het geval van een ‘no deal’ vanaf 30 maart gedurende maximaal een jaar geen douanerechten gaat heffen op 87 procent van de goederen die het land worden ingevoerd. Er komen ook geen heffingen op goederen die in Noord-Ierland zullen worden ingevoerd. Aan de grens met Ierland zouden er geen controles komen. Dat laatste ligt moeilijk bij de Europese Commissie, omdat de Ierse grens een buitengrens van de Unie wordt.

Op bepaalde voedingsproducten zoals rundvlees, lam, varken, gevogelte en bepaalde zuivelproducten blijven er wel invoerheffingen bestaan, om de Britse producenten te beschermen. Ook op sommige textielproducten en op de import van voertuigen komt er een heffing, maar auto-onderdelen die uit de EU worden ingevoerd blijven tariefvrij, zodat de bevoorrading niet in het gedrang komt.

De nieuwe regeling geldt niet voor die landen waarmee het Verenigd Koninkrijk al een vrijhandelsakkoord heeft afgesloten en ook niet voor ongeveer 70 ontwikkelingslanden die een voorkeursbehandeling krijgen inzake de toegang tot de Britse markt.