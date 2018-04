Londen wil plastic rietjes in de ban doen TK

19 april 2018

10u51

Bron: ANP 0 Drinken met een plastic rietje is binnenkort verleden tijd in Groot-Brittannië. De Britse regering wil de verkoop van de rietjes verbieden. Het plan is onderdeel van een breder pakket maatregelen tegen de vervuiling van rivieren en zeeën met plastic, meldde de BBC.

"Samen kunnen we een echte verandering bewerkstelligen, zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een natuurlijke omgeving die gezonder is dan nu het geval is", aldus premier Theresa May over het plan. Volgens de Britse regering worden in Groot-Brittannië jaarlijks 8,5 miljard plastic rietjes weggegooid.

Londen streeft ook naar een verbod op de verkoop van plastic roerstaafjes. De Britse industrie zou alternatieven moeten ontwikkelen voor de rietjes en roerstaafjes die in de ban worden gedaan.

Ook in Brussel

De Britten zijn overigens niet de enige die denken aan zo'n verbod. Ook Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) denkt na over het nut van rietjes. Rietjes kunnen lang meegaan, maar dat gebeurt in de praktijk niet, klink het.

Brussel voerde vorig najaar een verbod in op plastic wegwerpzakjes en heeft dit jaar de ambitie om ‘zero afval’ te produceren. Rietjes zouden evenwel niet overal verboden worden. In een medische context, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, zouden ze nog steeds gebruikt mogen worden.

