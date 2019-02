Londen wil niet dat zwangere IS-vrouw terugkeert naar VK kv

Bron: Belga 0 De Britse ministers van Binnenlandse Zaken en van Veiligheid zijn geen voorstander van de terugkeer van een zwangere IS-vrouw uit Syrië, die in het Verenigd Koninkrijk wil bevallen. Shamima Begum verliet als vijftienjarige het Verenigd Koninkrijk om zich aan te sluiten bij IS. Momenteel zit ze in een vluchtelingenkamp in Syrië en is ze negen maanden zwanger.

Begum vertelde woensdag aan een journalist van The Times dat ze elk moment kan bevallen, maar dat ze dit liefst in het Verenigd Koninkrijk wil doen. De Britse regering reageert nu negatief. "Mijn boodschap is duidelijk: als je een terreurorganisatie in het buitenland hebt gesteund, dan zal ik niet twijfelen om je terugkeer te voorkomen. We moeten onthouden dat zij die naar Syrië zijn getrokken, vol haat zitten voor ons land", zegt de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid. Hij voegt eraan toe dat er een reeks maatregelen beschikbaar zijn om "mensen te stoppen die een ernstige dreiging vormen door naar het VK terug te keren, waaronder hen hun Britse staatsburgerschap ontnemen of hen uit het land uitsluiten".

Ben Wallace, de Britse minister van Veiligheid, zei gisteren al aan de BBC dat hij "de veiligheid van Britse functionarissen niet in gevaar wil brengen door te gaan zoeken naar terroristen of voormalige terroristen in een gefaalde staat." Hij zei wel dat Shamima Begum, als een Britse burger, het recht heeft om terug te keren, maar dat ze kan verwachten dat ze onderzocht, ondervraagd en mogelijk vervolgd kan worden. "Acties hebben gevolgen".

Begum vertrok in 2015 met drie andere tienermeisjes naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS. Ze trouwden er alle vier met een buitenlandse IS-strijder. Een journalist van de Britse krant The Times kon met het meisje spreken in het Al-Hol vluchtelingenkamp in het noordoosten van Syrië. "[Ik ben] bang dat het kind dat ik ga baren net zoals mijn andere kinderen zal sterven als ik hier blijf", zei ze. Begum verloor eerder al twee baby's, die overleden aan ziekte en ondervoeding. De dood van haar twee kinderen was “een schok”. In het interview laat de hoogzwangere tiener daarnaast ook weten van niets spijt te hebben.

De familie van Begum heeft via de Britse media een oproep gedaan om haar terugkeer te laten toestaan. Ook de in Londen gevestigde rechtengroep CAGE, die gemeenschappen helpt die getroffen zijn door de oorlog tegen terrorisme, pleit voor haar terugkeer zodat haar gemeenschap haar kan helpen. Ze moet worden beoordeeld op veiligheidsrisico's, maar moet uiteindelijk terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk zodat ze kan inzien hoe veel de organisatie waar ze lid van werd afweek van de basisprincipes van de islam en hoeveel ellende deze in de wereld bracht.