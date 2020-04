Londen wil coronamaatregelen met drie weken verlengen JG

16 april 2020

11u20

Bron: Belga 0 Groot-Brittannië wil de uitgaansbeperkingen in de strijd tegen de coronapandemie volgens media met drie weken verlengen. De beslissing zou vandaag officieel worden bekendgemaakt na een vergadering van de nationale veiligheidsraad Cobra.



Minister van Gezondheid Matt Hancock zei aan de openbare omroep BBC: "Voor wijzigingen is het nog te vroeg. De cijfers lopen nog niet terug." Details gaf de minister niet.

De uitgaansbeperkingen werden op 23 maart van kracht. De Britten mogen hun woning enkel verlaten om noodzakelijke dingen als levensmiddelen en medicijnen te kopen. Alle handelszaken die niet voor basisbehoeften dienen, zijn gesloten. Buiten sporten mag slechts één keer per dag en enkel met gezinsleden. Samenscholingen van meer dan twee personen zijn verboden.

De regering had zich aanvankelijk tegen harde maatregelen verzet. Volgens critici ging zo kostbare tijd verloren. Ze zeggen ook dat de openbare gezondheidsdienst NHS (National Health Service) kapotbespaard werd. In Groot-Brittannië is er een tekort aan tests, beademingsapparatuur, ziekenhuispersoneel en beschermend materiaal. Deskundigen vrezen dat het het zwaarst getroffen Europese land kan worden.