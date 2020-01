Londen verzekert: “Geen automatische deportatie van EU-burgers na brexit” KVDS

17 januari 2020

17u20

Bron: Belga 0 EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, zullen niet "automatisch gedeporteerd" worden als ze niet tijdig een aanvraag voor een duurzaam verblijfsrecht indienen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen bevestigd na een bezoek van brexitcoördinator Guy Verhofstadt van het Europees Parlement.

"We hebben duidelijk gemaakt dat er een nieuwe kans voor een aanvraag komt voor mensen die een gegronde reden hadden om de oorspronkelijke deadline te missen", zo bevestigde het ministerie wat Verhofstadt vrijdagochtend had gezegd in een interview met de openbare omroep BBC.

Garanties

Volgens Verhofstadt gaf brexitminister Stephen Barclay hem garanties dat EU-burgers niet zomaar het land zullen worden uitgezet indien ze hun aanvraag voor een zogenaamde ‘settled status’ te laat indienen. "Er komt geen automatische deportatie", verzekerde de Belgische oud-premier na zijn onderhoud met Barclay.





Het echtscheidingsakkoord tussen het VK en de EU moet de 3,5 miljoen Europese burgers in het VK en de ruim 1 miljoen Britten op het vasteland garanderen dat ze ook na de brexit en het einde van de overgangsperiode in hun gastland kunnen blijven wonen, werken of studeren. (lees hieronder verder)

De Britse regering heeft een systeem uitgewerkt waarbij EU-burgers een ‘settled status’ of duurzaam verblijfsrecht kunnen aanvragen. Meer dan 2,7 miljoen mensen hebben volgens de recentste Britse cijfers zo'n verzoek ingediend, en bijna 2,5 miljoen aanvragers hebben intussen een verblijfsstatus ontvangen. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 30 juni 2021.

In oktober had viceminister Brandon Lewis van Binnenlandse Zaken onrust gezaaid over het lot van Europeanen die de deadline missen. In de Duitse krant Die Welt zei Lewis toen dat EU-burgers die niet tijdig registreren in theorie het land kunnen worden uitgezet, ook als ze aan alle wettelijke verblijfsvoorwaarden voldoen.

Aanpak

Dergelijke verklaringen baarden het Europees Parlement zorgen over de wijze waarop de Britse autoriteiten de rechten van EU-burgers zouden vrijwaren. Verhofstadt bepleitte ook de uitreiking van een fysiek document waarmee EU-burgers hun status kunnen bewijzen, maar op dat punt lijkt Londen zijn aanpak niet te veranderen. (lees hieronder verder)

"Onze digitale aanpak verandert niet. Mensen kunnen een kopie van hun bevestigingsbrief printen, maar dit kan niet gebruikt worden als bewijs van een status", stelt het ministerie in het statement. Volgens Londen is de digitale weg veiliger. "Fysieke documenten kunnen verloren raken, gestolen of beschadigd worden of er kan mee geknoeid worden."

De brexit vindt eind deze maand plaats, maar nadien volgt een overgangsperiode tot 31 december waarin het vrije verkeer van personen nog van kracht blijft. Tijdens de overgangsperiode moeten de EU en het VK het eens raken over hun toekomstige relaties.

Reorganiseren

Met de nieuwe fase in de onderhandelingen voor de deur is het Europees Parlement ook intern aan het reorganiseren. Verhofstadt, die een conferentie over de toekomst van Europa gaat leiden, zou het brexitstokje doorgeven aan de Duitse conservatief David McAllister. Hij komt aan het hoofd van een nieuwe ‘UK coördination group’.