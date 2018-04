Londen "vervormt" conclusies van OPCW rond vergiftiging Skripal, volgens Rusland kg

13 april 2018

14u34

Bron: Belga 0 Londen "vervormt" de conclusies van het onderzoek van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) over de affaire-Skripal en gebruikt ze om Rusland te beschuldigen. De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov wijst specifiek zijn Britse ambtgenoot Boris Johnson met de vinger.

De OPCW onderzocht de afgelopen weken stalen van het gif waarmee de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia begin maart in het Britse Salisbury werden vergiftigd. Gisteren kwam het tot de conclusie dat het gaat om het zenuwgas Novitsjok. Volgens Londen wordt dat in Rusland gemaakt, maar de OPCW wijst in haar rapport geen schuldige aan.

Volgens het Kremlin misbruiken de Britten het rapport nu toch om te stellen dat de OPCW "alle conclusies van Groot-Brittannië" bevestigt, zei buitenlandminister Lavrov vrijdag tijdens een persconferentie. Hij beschuldigt zijn Britse ambtgenoot Boris Johnson ervan "de realiteit opnieuw te proberen vervormen". "Maar dat zijn we al gewoon van die man", klonk het.

Boris Johnson verklaarde donderdag nadat het OPCW haar rapport had vrijgegeven, dat er "geen enkele twijfel meer over bestaat dat er geen alternatieve uitleg meer is over de verantwoordelijke". "Alleen Rusland heeft de middelen en de ervaring in die materie."