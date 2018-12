Londen verhuist patrouilleschepen uit Middellandse Zee naar Kanaal wegens het toenemend aantal migranten dat Engelse kust probeert te bereiken KVE

31 december 2018

21u01

Bron: Belga, ANP 2 De Britse regering heeft twee patrouilleschepen uit de Middellandse Zee naar het Kanaal teruggeroepen. Dit heeft minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid deze avond bekendgemaakt na een crisisbijeenkomst in Londen, omtrent het toenemend aantal migranten dat vanuit Frankrijk probeert met kleine bootjes de Engelse kust te bereiken.

Een van beide schepen opereert in de Middellandse Zee in een humanitaire missie van de Europese grenswacht Frontex. “Het gaat om het beschermen van mensenlevens maar ook om het beschermen van onze grenzen", zei de bewindsman die onder druk is komen te staan vanwege de overzeese migratiegolf.

Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben dit jaar 539 mensen geprobeerd de zee-engte in bootjes over te steken, sinds oktober alleen al 434 mensen. De Franse kustwacht heeft 227 migranten tegengehouden. De twee teruggeroepen schepen voegen zich bij drie andere die reeds in het Kanaal opereren.

Controversieel

Het gebruik van patrouilleschepen in Het Kanaal is controversieel. Volgens critici kan de toegenomen aanwezigheid van Britse schepen sommige migranten ertoe aanzetten om de oversteek te maken, omdat ze meer kans maken om gered en naar Groot-Brittannië gebracht te worden. Javid benadrukte dat de oplossing van het probleem ligt in de samenwerking met de Franse autoriteiten om te voorkomen dat migranten de zee opgaan en het bestrijden van criminele organisaties van mensenhandelaren.

Veel van de migranten zeggen uit Iran te komen. Volgens een rapport van de BBC zetten mensenhandelaren hen onder druk om deze winter de gevaarlijke oversteek te maken vanwege het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

