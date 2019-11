Londen verdedigt zich tegen kritiek van Trump op brexit-overeenkomst KVDS

01 november 2019

10u29

Bron: Belga 0 De diensten van de Britse premier Boris Johnson verdedigen zijn brexit-overeenkomst na kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Die laatste zei donderdag dat met de huidige deal het voor de Britten een stuk lastiger wordt om ook een handelsovereenkomst met de Verenigde Staten te sluiten.

Een woordvoerder van Downing Street verklaarde daarop in een reactie dat de EU-exitovereenkomst waarover Johnson heeft onderhandeld het Verenigd Koninkrijk in staat zou stellen "handelsovereenkomsten over de hele wereld te sluiten die het hele land ten goede zullen komen”.

Trump bekritiseerde de deal donderdag in een radio-interview. Volgens de Amerikaanse president kunnen het VK en de VS veel beter zaken doen met een voor de Britten 'betere' brexitdeal. "Wij willen handel drijven met het VK en zij met ons", aldus Trump. "Maar bepaalde aspecten in de overeenkomst maken dat onmogelijk." Trump wees op onderdelen in de brexitdeal die handel met de VS op bepaalde vlakken uitsluit. Hij noemde dat "belachelijk".





In hetzelfde telefonische interview riep Trump Boris Johnson op om voor de verkiezingen zijn krachten te bundelen met zijn "vriend" Nigel Farage, voor wie de deal die midden oktober in Brussel werd onderhandeld, het Verenigd Koninkrijk te dicht bij de EU houdt.