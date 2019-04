Londen start nieuwe heffing voor vervuilende wagens LH

08 april 2019

10u43

Bron: Belga 0 Londen is vandaag van start gegaan met de ‘Ultra Low Emission Zone’ (ULEZ). Dat wil zeggen dat autorijden in de Britse hoofdstad opnieuw duurder wordt, tenminste voor de meest vervuilende wagens.

Vervuilende wagens die de ULEZ of 'ultralage-emissiezone’ in het centrum van Londen binnenrijden, moeten 12,5 pond betalen of zo'n 14,5 euro, en dat zeven dag op zeven, 24 uur op 24. Dat komt bovenop de al bestaande tol van omgerekend 13,35 euro die automobilisten al moeten betalen.

Het gaat grosso modo om diesels van voor 2015 die niet voldoen aan de euro 6-normen, en benzinewagens van voor 2006 die niet voldoen aan de euro 4-normen.

Met de invoering van de ‘ultralage-emissiezone’ wil Londen de luchtkwaliteit in de hoofdstad fel verbeteren. Naar schatting zullen dagelijks zo'n 40.000 wagens de heffing moeten betalen.