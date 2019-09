Londen start met 'Operatie Matterhorn': vandaag keren al 14.000 gestrande vakantiegangers Thomas Cook terug KVDS

23 september 2019

13u35

Bron: Belga 0 Buitenland De Britse civiele luchtvaartautoriteiten zijn maandag begonnen met 'Operatie Matterhorn", een operatie om toeristen naar huis te halen die door het faillissement van touroperator Thomas Cook gestrand zijn. Het gaat vandaag om naar schatting 14.000 Britse vakantiegangers.

Volgens de krant The Daily Mail zijn meer dan 160.000 Britten momenteel op vakantie met Thomas Cook, 's werelds oudste touroperator. De regering is daarom met de grootste repatriëringsoperatie in vredestijd gestart. Het gaat om een veel grotere operatie dan na de ineenstorting van de Engelse luchtvaartmaatschappij Monarch Airlines in 2017, toen 110.000 toeristen met de inzet van 38 vliegtuigen over een periode van enkele weken naar huis gehaald werden.

45 vliegtuigen

De BBC meldt dat voor de repatriëring 45 vliegtuigen gecharterd zijn, die in verschillende bewegingen 46 verschillende routes zullen bevliegen. Het ministerie van Mobiliteit wilde die cijfers niet bevestigen of ontkennen. Een Engelse krant meldde dat de belastingbetaler voor Operatie Matterhorn naar schatting 100 miljoen pond (113 miljoen euro) moet neerleggen. Voor de redding van de kolossale touroperator vroeg het bedrijf de regering om 150 miljoen pond steun, maar premier Boris Johnson weigerde bij te dragen aan een financiële reddingsoperatie.





In Griekenland zijn in totaal 50.000 toeristen gestrand. Dat heeft de Griekse minister van Toerisme Charis Theocharis gezegd op tv. De komende drie dagen zullen zowat 22.000 Britse toeristen terug naar huis gebracht worden, volgens Theocharis. De eerste 15 vluchten, op kosten van de Britse overheid, zijn al gepland. Toeristen op de vakantie-eilanden Kos, Corfu en Zakynthos worden eerst gerepatrieerd.

Op Kreta, waar bijna de helft van de Britse Thomas Cook-toeristen verblijft, brengen de Griekse autoriteiten ondertussen de hoteluitbaters ervan op de hoogte dat de klanten op de geplande tijden zullen terugkeren. Er is geen reden om mensen in paniek naar de luchthaven te sturen, klinkt het.

Theocharis vreest dat het faillissement van Thomas Cook grote gevolgen zal hebben voor het Griekse toerisme, een van de belangrijkste pijlers van de Griekse economie. De minister vreest onder meer de grote uitstaande betalingen voor hoteluitbaters. “Er zullen onvermijdelijk verliezen komen”, aldus Theocharis. Daarom werkt hij aan een plan om de impact op de sector zo klein mogelijk te houden.

Ook in Turkije zijn momenteel zowat 21.000 Britse toeristen gestrand. Het ministerie van Toerisme in Ankara roept hoteluitbaters op om de toeristen niet aan te sporen om vroeger te vertrekken, anders dreigen juridische gevolgen. Alle kosten van de getroffen reizigers zullen door de overheid worden verzekerd. Er komt daarnaast “op korte termijn” een ondersteuningspakket voor binnenlandse bedrijven, luidt het.