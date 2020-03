Londen sluit metrostations af vanwege virus YV

19 maart 2020

12u00

Bron: ANP 4 Metrostations in de Britse hoofdstad Londen worden gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook gaan minder bussen rijden, meldt vervoersmaatschappij Transport for London.

Premier Boris Johnson waarschuwde deze week dat het coronavirus sneller om zich heen grijpt in Londen dan in andere delen van het land. In de hoofdstad zijn meer dan negenhonderd besmettingen vastgesteld. Ook overleden er 34 patiënten aan het virus, bericht de BBC.

Transport for London meldt dat al negen metrostations zijn gesloten. Dat aantal kan oplopen naar veertig.

Oproep niet te hamsteren

Bij supermarkten in Londen vormden zich donderdagochtend in de regen lange rijen. Er stonden al voor openingstijd meer dan honderd mensen te wachten bij een groot filiaal van Sainsbury’s in Clapham Common. Een paar kilometer verderop was het enorm druk bij een vestiging in Vauxhall.

De Britse autoriteiten en supermarkten vragen consumenten om niet te hamsteren, maar die oproep lijkt aan dovemansoren gericht. Daarom mogen klanten bij sommige ketens nog maar een beperkt aantal producten kopen. Zo moet worden voorkomen dat schappen te snel worden leeggehaald.

Ondanks die maatregelen was donderdag weer sprake van chaotische taferelen in supermarkten. Een bron binnen de sector zegt dat supermarkten rekenen op ondersteuning van de politie als de hoofdstad daadwerkelijk in lockdown gaat.

Ook het leger kan een rol gaan spelen. Britse media berichten dat 20.000 manschappen worden vrijgemaakt om de hulpdiensten te ondersteunen of bijvoorbeeld veldhospitalen op te zetten. Reservisten krijgen donderdag te horen dat ze kunnen worden ingezet.

Meer over Londen