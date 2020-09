Londen sluit eerste grote handelsakkoord sinds brexit TTR

11 september 2020

10u02

Bron: Belga, ANP 4 Het Verenigd Koninkrijk en Japan hebben een handelsakkoord gesloten. Het is het eerste grote akkoord sinds de brexit eind januari, zo heeft de Britse regering aangekondigd. Ook is de Britse economie in juli gestegen.

De Britse economie is in juli flink gegroeid, doordat lockdownmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken, verder werden versoepeld. Zo mochten restaurants en bars de deuren begin juli weer openen. Het bruto binnenlands product (bbp) steeg met 6,6 procent ten opzichte van juni.

In juni groeide de economie al met een recordpercentage van 8,7 procent. Het Britse herstel was hard nodig, nadat de economie in het tweede kwartaal met meer dan 20 procent was gekrompen. Dat was de sterkste economische terugslag in een groot Europees land in de afgelopen periode.

In juli was het bbp nog steeds bijna 12 procent lager dan in februari. Analisten waarschuwen dat een volledig herstel naar het niveau van voor de coronacrisis nog lang kan duren. Er wordt onder meer gevreesd voor massaal banenverlies, als de Britse regering steunmaatregelen intrekt.

Het einde van de overgangsperiode van de brexit komt ook in zicht. Britse bedrijven krijgen daarna waarschijnlijk te maken met extra belastingen, quota en douanecontroles. Bij de onderhandelingen met de Europese Unie lijkt geen vooruitgang te worden geboekt.