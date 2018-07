Londen pakt uit met nieuw gevechtsvliegtuig SVM

16 juli 2018

16u04

Bron: Belga 0 Op de Londense luchtvaartbeurs Farnborough heeft de Britse premier Theresa May uitgepakt met de Tempest, een nieuw gevechtsvliegtuig. Het gaat om een project waaraan de Britse bedrijven BAE Systems en Rolls-Royce, het Italiaanse Leonardo en de Europese raketfabrikant MBDA zullen werken.

Volgens de Britse premier zullen de deelnemers aan het programma tegen 2025 zowat 2 miljard pond (2,27 miljard euro) investeren. Met dit initiatief wil Londen "de toekomst op de lange termijn van de gevechtsindustrie" in het Verenigd Koninkrijk garanderen. De Britse autoriteiten plannen momenteel de vervanging van het huidige gevechtsvliegtuig Typhoon.

2035

"Het project kadert in een strategie om de controle over het luchtruim te bewaren, bij ons of elders", aldus de Britse minister van Defensie Gavin Williamson. Hij had het over een internationale samenwerking waarin het Verenigd Koninkrijk een leidende rol zal opnemen. De minister zei ook dat het toekomstige vliegtuig met of zonder piloot zou functioneren. Hij wil dat de Tempest samen met de bestaande vloot Typhoons en Amerikaanse F-35's zal vliegen tegen 2035.

Frans-Duitse samenwerking

Voor de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen ging Airbus al een engagement aan in het kader van een Frans-Duitse politieke strategie. Berlijn en Parijs willen tegen 2040 een nieuw gevechtsvliegtuig ontwikkelen. Airbus en het Franse Dassault Aviation stelden een gezamenlijke roadmap op. Beide industriëlen zijn momenteel elkaars concurrenten met hun gevechtsvliegtuigen Eurofighter Typhoon en de Rafale.

"Regering bestudeert alle opties"

De Eurofighter Typhoon en de F-35 van de Amerikaanse producent Lockheed Martin zijn kandidaat binnen de officiële procedure van de Belgische regering om de verouderende F-16's te vervangen. Parijs deed dan weer een voorstel tot strategisch partnerschap, gebaseerd op de Rafale van Dassault. De regering zal alle opties bestuderen alvorens de knoop door te hakken, liet premier Charles Michel eerder al weten.