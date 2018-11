Londen levert machtigste zakenman van Kroatië uit aan thuisland IB

08 november 2018

Bron: Belga 0 Groot-Brittannië heeft de Kroatische zakenman Ivica Todoric uitgeleverd aan zijn thuisland Kroatië. De man geldt als een van de machtigste ondernemers van het land en was de baas van de intussen in moeilijkheden geraakte voedingsgigant Agrokor. Todoric wordt verdacht van financieel gesjoemel.

Bij zijn aankomst op de luchthaven van Zagreb werd Todoric meteen overgebracht naar de gevangenis in de Kroatische hoofdstad. Vandaag wordt hij door een onderzoeksrechter ondervraagd.

Een jaar geleden werd Ivica Todoric opgepakt in Londen, nadat de Kroatische autoriteiten een aanhoudingsbevel hadden uitgevaardigd tegen hem. Todoric werd verdacht van financieel gesjoemel dat de voedingsgroep Agrokor naar de afgrond had geleid.

Een van de grootste werkgevers van de Balkan

Agrokor is met 60.000 werknemers een van de grootste werkgevers in de Balkan en goed voor maar liefst 15 procent van het bruto binnenlands product van Kroatië. De groep torste vorig jaar voor 7,8 miljard euro aan schulden en dreigde failliet te gaan. Maar deze zomer werd een faillissement afgewend na een akkoord over een schuldherschikking met de Russische Sberbank.

In het onderzoek naar het vervalsen van de boekhouding zijn nog veertien andere personen betrokken, onder wie de twee zonen van Todoric.

