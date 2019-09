Londen laat onderzoeken of bonussen Thomas Cook teruggevorderd kunnen worden tvc

25 september 2019

19u43

Bron: Belga 0 Na het faillissement van touroperator Thomas Cook wil de Britse regering laten onderzoeken of de managers van het bedrijf hun miljoenenbonussen moeten terugbetalen. Er werd hierover een brief gestuurd naar de curator van het bedrijf, zo maakte de Britse minister van Verkeer Grant Shapps woensdag bekend in het parlement. Er komt ook een onderzoek naar wie verantwoordelijk is voor het debacle.

Over de precieze bedragen van de bonussen circuleren verschillende cijfers. Volgens het persagentschap AP gaat het voor de afgelopen tien jaar om 50 miljoen pond (zo'n 57 miljoen euro). BBC citeert een cijfer van 20 miljoen pond voor de jongste vijf jaar.

Daarnaast beloofde de minister de 9.000 Britse werknemers van het failliete Thomas Cook in binnen- en buitenland zo goed mogelijk te helpen. De centra voor arbeidsbemiddeling in het UK staan in direct contact met de curator, beklemtoonde hij. De regering heeft ook een werkgroep in het leven geroepen om hulp te verschaffen.

Volgens de curator hebben sommige personeelsleden al hun ontslagbrief ontvangen, terwijl anderen in dienst blijven om de terugkeer van tienduizenden Britten uit hun vakantiebestemming in goede banen te leiden. De Britse overheid schat dat ze twee weken nodig zal hebben om iedereen terug te halen. Maandag en gisteren keerden al zowat 30.000 Britten terug.