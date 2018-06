Londen herdenkt slachtoffers terreuraanslag London Bridge SI

03 juni 2018

19u09

Bron: Belga 0 Groot-Brittannië heeft vandaag de slachtoffers van de terreuraanslag op de London Bridge van vorig jaar herdacht met een misviering en een minuut stilte. Drie islamisten hadden op de brug in de Britse hoofdstad en in de nabije Borough Market acht mensen gedood en bijna vijftig anderen verwond.

Met een gehuurde wagen reden de mannen eerst aan hoge snelheid in op voetgangers op de brug. Daarna staken ze mensen neer op de Borough Market, een toeristische attractie. Daarna schoten agenten de aanvallers dood.

De misviering in de Southwark-kathedraal werd bijgewoond door vele nabestaanden. In de omgeving namen mensen een minuut stilte in acht.

De acht doden kwamen uit Frankrijk, Spanje, Australië, Canada en Groot-Brittannië. Ze waren 21 tot 45 jaar oud.