Londen geteisterd door geweldsgolf onder jongeren Romana Abels

04 april 2018

16u18

Bron: Trouw 0 De dood van een 17-jarig meisje en die van een jongen van 16, begin deze week, hebben de Britse hoofdstad wakker geschud uit de illusie dat het een relatief veilige stad is.

Dit jaar zijn de misdaadcijfers van Londen plots hoger dan die in New York. In januari vielen er door geweld 8 doden, in februari 15 en in maart 22. Gaat het zo door, dan komt het totaal aantal moorden van 2018 in de buurt van het totaal uit 2005, toen er in één jaar 180 doden vielen.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN