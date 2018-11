Londen geschokt door levenslange celstraf voor Britse doctoraatsstudent in Abu Dhabi ADN

21 november 2018

15u05

De Britse minister van buitenlandse zaken, Jeremy Hunt, zegt "diep geschokt" te zijn door de levenslange celstraf die de Britse doctoraatsstudent Matthew Hedges vandaag kreeg opgelegd door een federale rechtbank in Abu Dhabi. Hij werd veroordeeld van spionage op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De 31-jarige Brit die aan de universiteit van Durham doctoreert op het buitenlandbeleid van de Emiraten, werd op 5 mei gearresteerd op de luchthaven van Dubai op verdenking van "spionage voor een buitenlandse staat".

"De beschuldigde kwam naar de VAE onder het mom van een academicus te zijn om vertrouwelijke informatie te bemachtigen om mogelijk door te spelen naar een vreemd land", zei procureur-generaal Hamad Saif Al Shamsi eerder. Het hof besliste ook dat Hedges na een levenslange gevangenis van 25 jaar naar zijn land wordt verbannen. Hudges heeft nu 30 dagen om in beroep te gaan.

“Niet verwacht van vriend en betrouwbare partner”

Minister Hunt zegt geschokt te zijn, en waarschuwt voor de gevolgen van de beslissing voor de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. "Dit vonnis is niet wat we verwacht hadden van een vriend en betrouwbare partner van het Verenigd Koninkrijk, en gaat in tegen de verkregen garanties", aldus Hunt.

"Ik heb de zaak van Matthew Hedges persoonlijk aangekaart op het hoogste niveau van de regering van de Verenigde Arabische Emiraten, vooral tijdens mijn bezoek aan Abu Dhabi op 12 november. Bij deze gelegenheid sprak ik met kroonprins Mohammed bin Zayed en minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Ben Zayed", zei de minister, die de VAE aanspoorde de zaak te heroverwegen.