Londen en Washington sluiten bilateraal akkoord voor vrij luchtverkeer na brexit

29 november 2018

Bron: Belga 0 Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben een nieuw akkoord gesloten over het luchtverkeer tussen beide landen na de brexit. Het nieuwe akkoord garandeert dat Britse vliegtuigen dezelfde toegang tot de Amerikaanse markt zullen hebben zoals momenteel het geval is.

Het luchtverkeer tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie is sinds maart 2008 bepaald door het 'open skies'-akkoord, dat werd getekend in april 2007. Londen had dus een nieuw akkoord nodig eens de brexit een feit zal zijn.



Het nieuwe akkoord tussen Washington en Londen "zal de voortzetting garanderen van vitale trans-Atlantische routes die gebruikt worden door tientallen miljoenen passagiers per jaar, en zo verzekeren dat mensen gemakkelijk kunnen blijven reizen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten", staat in een persbericht van de Britse minister van Transport Chris Grayling. "Het beschermt ook onze handelsrelatie van 50 miljard pond (zo'n 56 miljard euro) tussen onze twee landen, die wordt gesteund door vliegverkeer."

Vrije toegang

Het persbericht stelt nog dat de vliegtuigen die uit het Verenigd Koninkrijk komen, "dezelfde toegang zullen genieten die ze momenteel hebben tot de VS". "Deze regelingen zullen luchtvaartmaatschappijen toelaten ongehinderd te blijven opereren en te helpen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten voor de toekomst."

Ook met Canada lopen momenteel onderhandelingen om tot een soortgelijk akkoord te komen. Met acht andere landen zijn al bilaterale afspraken gemaakt.