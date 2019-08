Londen en Engeland opgeschrikt door grote stroomstoring HAA

09 augustus 2019

19u11

Bron: BBC, Reuters 8 Grote delen van Engeland hebben vanavond te kampen gehad met een grote stroompanne. Ook de Britse hoofdstad Londen was getroffen. De storing veroorzaakte problemen voor de luchtvaart en het trein- en autoverkeer. Inmiddels is er overal weer elektriciteit.

Volgens UK Power Networks zou de oorzaak liggen bij een fout bij het National Grid’s netwerk, de beheerder van het Britse elektriciteitsnet. Dat heeft inmiddels verklaard dat het probleem is opgelost en er opnieuw stroom kan worden geleverd.

Door de panne waren er in Londen problemen met het metro- en treinverkeer en werkten veel verkeerslichten niet meer. Transport for London, de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor verkeer en openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, riep op tot waakzaamheid op de weg.

Stroomproducenten in het zuidoosten, de Midlands, het zuidwesten en Wales lieten weten dat er zich een “groot incident” heeft voorgedaan. Ook in het noordoosten werden er problemen gemeld. Sommige spoorbedrijven zullen uit voorzorg hun treinen voor de rest van de avond op stal houden.