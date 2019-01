Londen en Brussel houden tegelijkertijd persconferentie: “Brexitdeal moet veranderen” versus “Brexitdeal gaat niet meer veranderen” TT

28 januari 2019

15u04

Bron: The Guardian, Reuters 0 Het is weer eens een cruciale brexitweek. Morgen stemt het Britse Lagerhuis over verschillende teksten van parlementsleden rond de EU-uitstap die meer duidelijkheid moeten brengen over hoe het nu verder moet. Ondertussen vraagt de Britse regering nu voor het eerst expliciet wijzigingen aan het akkoord met de EU, maar de Europese Commissie wees dat vanmiddag even expliciet van de hand.

De timing kon niet beter. Terwijl de Britse regering vanmiddag een briefing hield over de brexit in Londen, ging ook Europees Commissiewoordvoerder Margaritis Schinas op zijn dagelijkse persbabbel in Brussel in op het thema.

Schinas maakte duidelijk dat de Europese Unie niet van plan is het akkoord dat premier Theresa May kon bereiken met de rest van de EU, open te breken voor heronderhandelingen. Het plan werd twee weken geleden met grote meerderheid weggestemd in het Britse parlement. Maar dat is voor Europa een interne kwestie, het akkoord is wat het is en dat is het beste compromis mogelijk, zo valt er te horen. “We hebben een unanieme positie van 27 landen, die samen de gemeenschappelijke Europese positie vormen”, aldus Schinas. “Deze deal is afgeklopt met de Britse regering, is gesteund door de staats- en regeringsleiders en staat niet open voor een heronderhandeling.”

"Er zullen toch aanpassingen moeten komen”

Op de persconferentie in Londen klonk er tegelijkertijd dus een heel ander geluid. De woordvoerder van premier May zei er voor het eerst expliciet dat het akkoord wél heronderhandeld moet worden. “We hadden een akkoord bereikt met de Europese Unie. Dat akkoord is voorgelegd aan de parlementsleden, en het is met 230 stemmen weggestemd. De premier verbindt zich er nog altijd toe de EU te verlaten met een deal, maar als we er steun voor willen krijgen in het parlement, zullen er toch aanpassingen moeten komen.”

Wat die aanpassingen zijn, kon of wou de woordvoerder niet kwijt. De vraag van een miljoen blijft dan ook hoe beide posities te verzoenen zijn.

Morgen belangrijke stemmingen

Mogelijk volgt er morgen meer duidelijkheid, wanneer het Lagerhuis over verschillende amendementen stemt nadat de regering dus geen meerderheid voor de deal vond. Er liggen verschillende voorstellen op tafel, maar het is niet zeker welke een meerderheid zullen halen, als dat überhaupt al zal gebeuren.

Zo komen een prominent lid van Labour, Yvette Cooper, en een van de Conservatieve regeringspartij, Nick Boles, samen met een motie die de regering moet dwingen de brexit uit te stellen als er niet op tijd een akkoord met de EU is. De motie is, indien aangenomen, historisch, omdat het Lagerhuis zich al eeuwenlang geen regeringstaken heeft toegeëigend, maar hiermee plotseling op de stoel van de premier gaat zitten. Van alle voorstellen voor moties is dit de meest kansrijke volgens Britse media. Dat komt doordat een grote meerderheid van het Lagerhuis een no-dealbrexit wil voorkomen.

Ook de Conservatief Dominic Grieve komt met een motie, waarmee het Lagerhuis het initiatief naar zich wil toetrekken. Grieve is een verbeten tegenstander van de brexit en ijvert voor een tweede referendum. Hij wil dat in februari en maart de parlementariërs de gelegenheid krijgen met stemmingen het brexitbeleid te bepalen. Ook dat moet een no-dealbrexit onmogelijk maken. Maar Grieve hoopt op meer en wil een brexit torpederen.