Londen breidt diplomatiek netwerk uit om internationale invloed na brexit te behouden: "We kunnen onze macht gebruiken om onze waarden te verdedigen"

31 oktober 2018

08u50

Bron: Belga 0 Het Verenigd Koninkrijk plant "de grootste uitbreiding van zijn diplomatieke netwerk in een generatie", om ook na de brexit zijn internationale invloed te behouden. Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zal dat vandaag nog in een toespraak aankondigen.

Het Verenigd Koninkrijk gaat 1.000 extra diplomatieke personeelsleden aannemen. Twee derde van de aanwervingen zullen in het buitenland gebeuren, en een derde in Londen. Er zullen ook twaalf nieuwe posten gecreëerd worden. Zo krijgt Djibouti een nieuwe ambassade en wordt het kantoor in Tsjaad opgewaardeerd tot een volwaardige ambassade.



"Onze democratische waarden worden waarschijnlijk meer bedreigd dan ooit sinds de val van de Berlijnse muur. We kunnen onze invloed, ons bereik en onze macht gebruiken om onze waarden te verdedigen", zou Hunt zeggen in zijn speech getiteld 'De Rol van het Verenigd Koninkrijk in de wereld na de brexit'. "We moeten de Britse diplomatie nieuw leven inblazen en uitbreiden", voegt hij eraan toe.

Taaltrainingen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil ook de taaltrainingen een boost geven, door het aanbod van talen dat op het ministerie wordt gegeven op te trekken van vijftig naar zeventig. Onder meer Kazaks, Kirgizisch en Gujarati zullen toegevoegd worden.