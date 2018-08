Lombok weer getroffen door nog zwaardere aardbeving. Vlaming ter plaatse: "Het houdt maar niet op" FT

19 augustus 2018

17u17

Bron: Eigen berichtgeving 22 De Amerikaanse geologische dienst USGS meldt dat Lombok opnieuw getroffen is door een aardbeving. Die zou zich hebben voorgedaan in het noordoosten van het Indonesische eiland op 1 kilometer diepte. Volgens de seismologen had de beving een kracht van 6,9 op de schaal van Richter.

De aarde in Lombok blijft maar trillen. Deze ochtend vroeg deed zich ook al een beving voor met magnitude 6,3. Om 16.56 uur Belgische tijd, 22.56 uur lokale tijd, was het dus opnieuw zover. De beving vond plaats 124 kilometer ten noordoosten van het eiland, op 1 kilometer diepte. Er is geen gevaar voor een tsunami, zo klinkt het.

De zware naschok was ook voelbaar op Munduk, op Bali. Dat zegt de Vlaming Bregt Vyvey. Hij is samen met zijn vriendin Karen Somers op wereldreis en verblijft al drie maanden in Indonesië. "We zijn het hotel moeten uitlopen. Deze naschok was heviger dan alle andere. Mijn zus en moeder zijn momenteel op bezoek: zij hebben in nog geen twee dagen tijd al drie naschokken meegemaakt."

Bregt en zijn vriendin waren ook in Lombok toen op 5 augustus zeker 460 mensen het leven lieten na die andere zware aardbeving met een kracht van 6,9. 7.800 anderen raakten toen gewond en 417.000 mensen moesten hun huis verlaten. De schade bedraagt na die aardbeving al meer dan 500 miljoen dollar. Het eiland is sindsdien herschapen in een rampgebied. Bregt: "De inwoners hier hebben nog een heel lange weg te gaan. Het houdt maar niet op voor hen."

Het jonge koppel heeft vrienden gevraagd centen te doneren. "Ook wij hebben matrassen, babyspullen zoals pampers en medicatie aangekocht. Meermaals per week vertrekt vanuit een verzamelpunt hier ter plaatse een vracht vol gerief naar het ergst getroffen gebied."

Het eiland ten oosten van de toeristische trekpleister Bali wordt al sinds 29 juli getroffen door een reeks aardbevingen en naschokken. Er zijn nog geen berichten van slachtoffers door de nieuwe aardbeving. Volgens Zainul Majdi, de gouverneur van de provincie West Nusa Tenggara, zal er wellicht wel schade zijn. Volgens een getuige viel de stroom meteen na de beving uit en kwamen mensen op straat.