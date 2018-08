Lombok alweer getroffen door aardbeving ADN

19 augustus 2018

07u12

Bron: Belga 0 Het Indonesische eiland Lombok is zondag opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een magnitude van 6,3. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS.

Het epicentrum lag in het noordoosten van het eiland, op een diepte van bijna 8 km. Over slachtoffers of materiële schade is er nog geen informatie.



Lombok is de afgelopen weken door verschillende aardbevingen getroffen. Bij de beving van 5 augustus lieten zeker 460 mensen het leven.



Later meer.